- Fetița in varsta de 5 ani, care sufera de boala Wilson, careia i s-a facut transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni este in stare critica, iar luni medicii au reintervenit chirurgical din cauza unor complicații ale anastomozei biliare, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Fetița de 5 ani diagnosticata inițial cu hepatita „misterioasa” și apoi cu boala Wilson a fost supusa, sambata, unui transplant de ficat la Institutul Fundeni din Capitala. Medicii spun ca transplantul a decurs bine, iar copilul este in stare stabila. Urmeaza alte proceduri medicale acum, insa echipa…

- Micuța a fost internata in sectia de terapie intensiva de la Institutul Clinic Fundeni, in stare grava, dar stabila, specifica pacienților cu insuficiența hepatica, avand și alte comorbiditați. In timpul transportului cu ambulanța a fost insoțita de un medic specialist ATI de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”,…

