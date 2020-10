Fetele de la Fortuna Becicherecu Mic au pierdut derby-ul cu „U” Olimpia Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- In minutul 15 al meciului FCSB - Dinamo a avut loc un moment tensionat. Vezi AICI toate detaliile despre meciul FCSB - Dinamo In urma unui duel cu Ovidiu Popescu la mijlocul terenului, Juan Camara a cazut. „Centralul” Radu Petrescu a considerat, in mod greșit, ca extrema lui Dinamo a atins mingea cu…

- Formatia de fotbal feminin Fortuna Becicherecu Mic si-a continuat in weekend parcursul bun din acest sezon cu o victorie in deplasare la malul marii. Pe arena SNC, din Constanta, a fost 7-1 pentru jucatoarele lui Sorin Bindescu in fata gazdelor de la Selena. Lidera la zi in elita feminina, gruparea…

- Liverpool - Arsenal se joaca luni, de la 20:00, in derby-ul etapei a 3-a din Premier League. Ambele formații au un start excelent de sezon, cu doua victorii in primele doua runde. Liverpool a tremurat in etapa de debut cu Leeds, cand a obținut o victorie dramatica, scor 4-3, dar ”cormoranii” au aratat…

- Derby-ul Banatului s-a disputat in aceasta dimineața in Valea Domanului, unde CSM Reșița a intalnit Politehnica Timișoara. Ambele echipe veneau dupa victorii și iși doreau sa continue seria, dar tabela a ramas nemodificata dupa 90 de minute, 0-0. A fost insa o partida palpitanta cu destule ocazii de…

- Formatia feminina a Fortunei Becicherecu Mic a inceput excelent noul sezon in elita si e lidera dupa doua runde, la golaveraj, in fata multiplei campioane Universitatea Olimpia Cluj. Ieri, elevele lui Sorin Brindescu le-au invins pe teren propriu, scor 6-0, pe maramuresencele de la ACS Fotbal Feminin…

- Singura grupare fotbalistica din Timis aflata pe prima scena si-a aflat azi programul pentru editia de campionat 2020-21. ACS Fortuna Becicherecu Mic va debuta in noua editie a Ligii I feminine intr-o zona potrivita anotimpului, avand prima etapa in deplasare cu Selena Constanta. Timisencele pregatite…

- Craiova a invins-o pe FCSB, scor 2-1, și s-a distanțat la 4 puncte de CFR Cluj, care are insa un meci mai puțin jucat. Ambele goluri ale oltenilor au fost inscrise din penalty, de Alex Cicaldau și Dan Nistor. Pentru FCSB a punctat I. Cristea - „cap” din corner. CS UNIVERSITATEA CRAIOVA - FCSB 2-1 //…