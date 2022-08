Festivalurile toamnei 2022! Românii sunt întâmpinați cu multe concerte de neratat Festivalurile toamnei 2022! Chiar daca mai sunt cateva zile din vara, temperaturile pozitive prelugesc apetitul romanilor pentru evenimente concertistice. Va prezentam lista celor mai importante evenimente ce vor avea loc in aer liber IntenCity (26-28 august, Craiova) Stadionul Ion Oblemenco din Craiova va fi locul ce va gazdui cea mai mare manifestare muzicala ce a avut loc vreodata de orașul din Banie. Incepand de vineri, pe scena IntenCity, vor urca marea vedeta latino music Luis Fonsi, autorul cantecului ”Despacito” (cea mai ascultata melodie din toate timpurile, conform YouTube), Afrojack,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

