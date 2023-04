Festivaluri de 1 Mai pe litoral. Evenimente pentru toate gusturile la malul marii

Peste 75.000 turisti asteptati pe litoralul romanesc in weekendul de deschidere de sezon pe litoralul Romanesc Pe primul loc, ca numar de turisti prezenti la un eveniment, se va plasa ldquo;Beach, Please", Festivalul ce va atrage in Costinesti peste 50.000 participanti, potrivit organizatorilor. Un intreg Comandament de organizare si siguranta este deja pregatit, iar operatorii de cazare si masa au intreaga capacitate de cazare ocupata. Beach, Please Festival trap la CostinestiBeach, Please ...