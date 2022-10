Stiri pe aceeasi tema

- A cincea editie a celui mai mare festival de pe o plaja din Europa vine cu un concept nou si un milion de motive sa iubesti vara anului viitor. Neversea 2023 va avea loc intre 6 si 9 iulie, pe plaja Neversea Beach din Constanta. Timp de 4 zile si 4 nopti, fanii care iubesc muzica, marea, plaja, rasariturile,…

- Romgaz și Socar, acord pentru construirea unui terminal de gaze lichefiate Foto: romgaz.ro Companiile nationale ROMGAZ - din România - si SOCAR - din Azerbaidjan au convenit sa analizeze posibilitatea demararii unui proiect comun de transport al gazului natural lichefiat prin Marea Neagra.…

- O a treia mina de razboi a fost descoperita plutind in deriva in Marea Neagra. Marinarii militari intervin pentru neutralizarea ei. Echipajul navei „Locotenent Dimitrie Nicolescu" a iesit din portul Constanta, joi, 8 septembrie, in jurul orei 13.15, ca sa neutralizeze o mina de razboi, descoperita de…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. ‘Ne aflam pe tarmul Marii Negre, la cateva…