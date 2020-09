Festivalul de la Cannes, care nu a putut avea loc in aceasta primavara in contextul crizei sanitare globale generate de pandemia de COVID-19, va organiza la sfarsitul lunii octombrie o mica "editie iesita din tipare", cu proiectia a patru filme care au fost incluse in "selectia oficiala Cannes 2020", informeaza AFP.



Acest mini-festival va debuta la Palais des Festivals et des Congres din Cannes cu lungmetrajul "Un triomphe", de Emmanuel Courcol si cu actorul Kad Merad in distributie, in prezenta echipei filmului, si se va incheia cu "Les Deux Alfred", de Bruno Podalydes, in prezenta…