Fermierii români renunță să mai folosească îngrășăminte, calea sigură spre faliment In Romania, devine tot mai greu pentru fermierii mici sa faca agricultura, iar o mare parte dintre ei se indreapta catre faliment, daca nu au intrat deja. In lipsa banilor, s-a renunțat la utilizarea ingrașamintelor chimice, ceea ce va afecta serios producția acestui an, in condițiile in care oricum prețurile sunt mici. Ori daca sar peste verigile tehnologice, fermierii se vor trezi ca vor avea nu doar o producție mica, ci și de slaba calitate. „Particularii mici au renunțat sa mai foloseasca ingrașaminte , iar producțiile vor fi cum vor fi. Va fi afectata calitatea și te arde la preț …eu spun…

