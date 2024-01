Stiri pe aceeasi tema

- Manifestanții au organizat sambata (27 ianuarie) o adunare tacuta in orașul Beauvais, din nordul Franței, pentru a aduce un omagiu fermierului și fiicei ei care au murit cand o mașina a intrat intr-un baraj rutier de protest, in regiunea de sud-vest a țarii, Ariege. Fermierii și-au luat un moment pentru…

- Fermierii francezi au incendiat vineri (26 ianuarie) anvelope și deșeuri de-a lungul unei autostrazi din localitatea sudica Montauban, ca parte a protestelor din intreaga țara care au determinat guvernul sa renunțe la planul sau de a reduce subvențiile de stat pentru motorina agricola. Dupa doua saptamani…

- Tone de carne romaneasca au fost distruse cu tractoarele de fermierii francezi furiosi, dupa ce camioanele romanesti au fost prinse in vartejul protestelor din aceasta țara. TIR-urile au fost deviate de la traseu, blocate și vandalizate. Produsele alimentare au fost strivite sub roțile tractoarelor,…

- Protestele fermierilor din regiunea Occitania, din sudul Frantei, coninua, autostrada A64 fiind in continuare inchisa in apropiere de Toulouse, in timp ce un baraj urma sa fie instalat pe o sosea principala din regiunea Ariege.

- Protestele fermierilor din regiunea Occitania, din sudul Frantei, au continuat si duminica, autostrada A64 fiind in continuare inchisa in apropiere de Toulouse pentru a patra zi consecutiv, in timp ce un baraj urma sa fie instalat pe o sosea principala din regiunea Ariege, relateaza AFP.In ultimele…

- Presedintele principalului sindicat agricol francez (FNSEA), Arnaud Rousseau, a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat presei regionale din Franta, ca intrarea Ucrainei in UE ar fi o „catastrofa” pentru agricultura europeana. Reacția vine dupa ce Comisia Europeana a recomandat deschiderea negocierilor…

- Video | Incident șocant in Marea Britanie! Un barbat a aruncat intr-un restaurant McDonald's soareci vopsiti in culorile steagului palestinianPolitia britanica a declarat marti ca un barbat a intrat intr-un restaurant McDonald's din centrul Angliei si a aruncat pe podeaua acestuia zeci de rozatoare…

- "Franta a aflat cu tristete despre decesul a doi copii de nationalitate franceza ce se aflau in nordul Fasiei Gaza cu mama lor franceza, care ar fi fost ea insasi ranita, la fel ca al treilea copil al sau", a anuntat diplomatia franceza intr-un comunicat, care nu precizeaza circumstantele deceselor.Consulatul…