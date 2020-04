Fenomen misterios. Cea mai mare cascadă din Ecuador a dispărut. Experţii nu ştiu motivul exact Cea mai mare cascada din Ecuador, San Rafael, a disparut dupa ce o surpare de teren a inghițit o parte din sursa de apa. Cauza precisa nu a fost inca descoperita, a informat CNN. Cascada San Rafael de pe raul Coca a fost o atracție turistica majora pentru Ecuador și zeci de mii de oameni veneau aici in fiecare an. Apa cadea de la o inaltime de aproape 50 de metri, a relatat CNN.Acum, renumita cascada a disparut, fiind inlocuita de trei parauri. Turismul aici a fost suspendat, iar cascada San Rafael nu mai apare nici pe site-ul de calatorii al Ecuadorului.Asa arata cascada inaintea producerii evenimentului.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

