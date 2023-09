Femeile chirurgi mai bune ca bărbații chirurgi?! Doua studii publicate recent in revista JAMA arata ca pacienții operați de o femeie chirurg au mai puține complicații, comparativ cu cei operați de un barbat chirurg. Femeile chirurgi sunt mai grijulii comparativ cu colegii lor barbați? Este o intrebare la care raspund doua studii publicate in revista medicala JAMA (Journal of the American Medical Association), prezentate de BFMTV. Studiile arata ca persoanele operate de femei prezinta mai puține complicații dupa o intervenție chirurgicala, comparativ cu cele operate de un barbat. Primul studiu Pentru prima data, cercetatorii au studiat datele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

