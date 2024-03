Femeile, chemate în Armata! Cine a decis ca serviciul militar să devină obligatoriu şi pentru ele Un stat aliat NATO a decis ca si femeile trebuie sa mearga in Armata. Danemarca intenționeaza sa recruteze femei pentru serviciul militar, devenind astfel una dintre puținele țari care cer ca femeile sa serveasca in forțele armate. Femeile, recrutate pentru eglitatea de gen Danemarca a anunțat ca intenționeaza sa extinda pentru prima data recrutarea militara […] The post Femeile, chemate in Armata! Cine a decis ca serviciul militar sa devina obligatoriu si pentru ele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate daneze numara in prezent in jur de 20.000 de militari ca personal activ, inclusiv aproximativ 9.000 de militari profesioniști. Danemarca a anunțat planuri de a extinde recrutarea militara și pentru femei, pentru prima data, și va a crește durata standard in serviciul militar obligatoriu,…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, intenționeaza sa revina la serviciul militar obligatoriu in țara, chiar inainte de alegerile pentru Bundestag din toamna anului 2025, dezvaluie publicația germana Spiegel, care citeaza un document intern al Departamentului Apararii din Germania. Bundeswehr…

- Pentru a adapta armata la amenințarile și condițiile actuale, ministrul Apararii din Germania a pus in discuție revenirea la serviciul militar obligatoriu in armata, iar in acest sens urmeaza exemplul Suediei. Potrivit saptamanalului "Der Spiegel", ministrul german al apararii, Boris Pistorius, accelereaza…

- Șeful Asociației Ofițerilor in Rezerva, Virgil Balaceanu, spune ca daca nu se gasește o soluție ca romanii sa faca Armata de buna-voie, se poate ajunge la o obligație. „Va propun sa vorbim despre pace. Si sa vedem cum ne pregatim de razboi, astfel incat premisele unui razboi sa fie cat mai indepartate.Deci…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, a declarat, luni, 12 februarie, ca responsabilitatea Apararii incepe acasa, chiar daca tara noastra este membru NATO. Serviciul militar obligatoriu nu are șanse prea mari de a fi introdus in Romania. El a subliniat, intr-un interviu la Realitatea Plus,…

- Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar exista o preocupare la nivelul MApN pentru serviciul militar voluntar, a declarat ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, potrivit Agerpres. “Serviciul militar obligatoriu este exclus. Nu exista in momentul acesta nicio discutie despre acest lucru.…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a pus capat speculațiilor din spațiul public din ultimele zile și a declarat ca este exclus ca Romania sa introduca serviciul militar obligatoriu. Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar exista o preocupare la nivelul MApN pentru serviciul militar voluntar,…

- Fara suficienți rezerviști, va trebui reintrodus serviciul militar obligatoriu. Declarații ale generalului (r) Virgil Balaceanu Șeful Asociației Ofițerilor in Rezerva, generalul (r) Virgil Balaceanu a declarat ca se poate ajunge din nou la armata obligatorie, in lipsa unei actualizari a legislației…