- Un grav accident de circulatie s-a produs in municipiul Falticeni, din judetul Suceava. O femeie de 61 de ani a fost lovita de un TIR, in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. Momentul teribil a fost surprins de o camere de supraveghere video amplasata in zona. Soferul nu a oprit inainte…

- Un barbat de 72 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce e efectuat un viraj la dreapta, pe breteaua catre strada Brailei din Galati, accidentand o femeie care traversa strada regulamentar.

- In data de 14.11.2019, in jurul orei 17:40, un barbat de 49 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Hunedoara, cand a ajuns la trecerea de pietoni, amplasata dupa intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, nu a acordat prioritate…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, care conducea un autoturism in municipiul Radauti, a accidentat o fata de 20 de ani si una de 13 ani, care erau angajate regulamentar in traversare, pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs marti, in jurul orei 18.00, in municipiul Radauti, pe strada Bogdan ...

- O femeie a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni.Accidentul s-a petrecut aseara, 11 noiembrie, in orașul Comrat.Șoferu se afla la volanul unei mașini de model Opel Zafira, scrie gagauzinfo.md.

- O copila in varsta de 13 ani a fost accidentata marti seara pe trecerea de pietoni, de o soferita in varsta de 18 ani.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 18:30, in timp ce conducea autoturismul pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, o localnica de 18 ani a surprins și…

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, la cateva minute dupa ora 00.00, in municipiul Constanta, pe bulevardul IC Bratianu, in dreptul Policlinicii CFR. Andreea Iliescu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, spune ca "un barbat de 55 de ani a condus un autoturism pe bulevardul I.C.Bratianu…

- O femeie in varsta de 62 de ani, din Timișoara, a fost accidentata mortal in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni de pe Calea Circumvalațiunii. The post Neatenția in trafic face, la Timișoara, noi victime. O femeie a fost accidentata mortal pe trecerea de pietoni appeared first on Renasterea…