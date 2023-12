Femeia înjunghiată de fostul iubit, notar public, face mărturii halucinante: prin ce a trecut. Planul diabolic al individului Femeia injunghiata de fostul iubit, notar public in județul Mureș, face marturisiri cutremuratoare dupa mai bine de doua saptamani de cand a fost atacata.„El a zis ca a venit sa-mi aduca o amintire și am zis "ok, dar ce fel de amintire mi-ai adus?". "Iți arat imediat”. Ii tot ziceam "te rog frumos, urca-te in mașina și hai sa mergem". Cauta ceva in portbagaj și a venit in fața, eu eram in mașina in fața, cand eu am dat sa inchid ușa el a scos cuțitul din geaca”.Au urmat clipe de groaza. Femeia povestește ca a incercat sa fuga, insa, cu mai multe rani și cu o hemoragie puternica a fost lipsita… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia injunghiata de fostul iubit, notar public in județul Mureș, face marturisiri cutremuratoare dupa mai bine de doua saptamani de cand a fost atacata.„El a zis ca a venit sa-mi aduca o amintire și am zis "ok, dar ce fel de amintire mi-ai adus?". "Iți arat imediat”. Ii tot ziceam "te rog frumos,…

- Marturii șocante despre cazul unei femei din Alba, injunghiata de fostul iubit, un notar. Ce spun polițiștii Un caz șocant, semnalat in județul Mureș, a implicat o femeie din Alba, care ar fi fost injunghiata de fostul prieten, un notar. Marturiile polițiștilor care au reușit sa o salveze sunt relatate…

- Un incident șocant a cutremurat comunitatea locala din Tarnaveni, județul Mureș. Un notar public in varsta de 41 de ani este acuzat ca și-a atacat fosta iubita intr-un mod diabolic dupa ce a ademenit-o in mașina și apoi a atacat-o cu brutalitate.

- Plan diabolic! Notar din Mureș și-a injunghiat fosta iubita și apoi s-a plimbat cu ea in mașina, așteptand sa moara: A fost oprit de poliție in traficPlan diabolic pus la cale de un notar din Tarnaveni, județul Mureș! Barbatul este acuzat ca și-a injunghiat fosta iubita dupa care s-a plimbat cu ea,…

- Un incident șocant a avut loc in Tarnaveni, județul Mureș, unde un notar public in varsta de 41 de ani este acuzat ca și-a atacat fosta iubita intr-un mod diabolic. Potrivit procurorilor, sambata trecuta, cei doi s-ar fi intalnit, iar intalnirea a luat o turnura violenta. Dupa o relație care a durat…

- Potrivit anchetatorilor, sambata trecuta, cei doi s-ar fi intalnit, dar intalnirea a luat o turnura violenta.Dupa o relație care a durat aproape doi ani, barbatul și femeia de 38 de ani din Blaj s-au reintalnit și au urcat in mașina. Insa, dupa doar cațiva kilometri, notarul ar fi atacat-o pe fosta…

- Femeie din Blaj, injunghiata și plimbata cu mașina, de catre fostul iubit. Agresorul, un notar din județul Mureș Femeie din Blaj, injunghiata și plimbata cu mașina, de catre fostul iubit. Agresorul, un notar din județul Mureș Un incident șocant a avut loc in Tarnaveni, județul Mureș, unde un notar public…

- O femeie a fost injunghiata de fostul iubit, marți, in localitatea timișeana Giroc. Barbatul a fugit de la locul faptei și in decursul zilei a... The post Femeie injunghiata de fostul iubit, in județul Timiș. Suspectul a fost dus la audieri appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .