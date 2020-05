Stiri pe aceeasi tema

- Traumatisme multiple pentru bebelușul de doua luni aruncat de mama lui din brațe, la Timișoara. Copilul a fost proiectat in aer aproximativ doi metri, are nevoie de peste 20 de zile de ingrijiri medicale, iar viața i-a fost pusa in pericol, spun procurorii. Mama este in spatele gratiilor.

- Un cațarator a cazut, sambata, de la o inaltime de peste 20 de metri inalțime, de pe un versant din Cheile Turzii, judetul Cluj. Pentru salvarea barbatului de 33 de ani a fost solicitat elicopterul SMURD cu troliu, iar turistul a fost dus la un spital din Targu Mures, potrivit Mediafax.

- Tanara in varsta de 33 de ani audiata ieri la sediul DIICOT Timișoara pentru „propaganda in vederea savarșirii de acte de terorism” a fost arestata preventiv astazi. Anchetatorii au constatat, in urma cercetarilor, ca, incepand cu anul 2019, femeia din Nadlac (județul Arad) a cunoscut un proces treptat…

- Potrivit martorilor, barbatul in varsta de 52 de ani a așteptat minute bune la trecerea la nivel cu calea ferata, iar atunci cand a vazut trenul, s-a aruncat in fața lui. Mecanicul a fost luat prin surprindere și nu a reușit sa opreasca garnitura. Trenul, care trebuia sa ajunga la Caransebeș,…

- Sunt clipe grele pentru mamele care au nascut in aceasta perioada la Maternitatea Odobescu din Timișoara. 11 dintre acestea au fost infectate cu noul coronavirus de catre medici, iar acum nu iși pot vedea bebelușii.