Felul în care urşii panda au devenit vegetarieni, explicat cu ajutorul unor fosile (studiu) Descoperirea fosilelor unui stramos al ursului panda in China le-a permis oamenilor de stiinta sa descifreze misterul ce plana asupra „celui de-al șaselea deget” al mamiferului asiatic, care ii permite acestuia sa aiba o priza ferma asupra tulpinilor de bambus, ce constituie baza regimului sau alimentar, informeaza AFP. Fosilele, cu o vechime cuprinsa intre sase milioane si opt milioane de ani, au fost descoperite in provincia Yunnan din sud-estul Chinei. Printre ele se afla un os deosebit de mare din incheietura membrelor superioare, denumit sesamoid radial. Este cea mai veche dovada ce atesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

