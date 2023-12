Federaţia Sanitas deschide conflictul de muncă Acțiunea este motivata in principal de obținerea unor drepturi salariale revendicate de personalul medical, nemedical (TESA), auxiliar, contractual și functionari publici din DSP, precum si din asistenta sociala. Federația Sanitas, organizație sindicala reprezentativa pentru sistemul medical din Romania, anunța deschiderea conflitului de munca, prin care are in vedere obținerea drepturilor salariale neacordate pana acum […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații DSP Vrancea au continuat și astazi sa protesteze pentru a cere marirea salariilor. Conform acestora, salariile au ramas la nivelul anului 2018. Protestatarii s-au intors cu spatele „la indiferența ministerului sanatații”. Federatia Sanitas din Romania a anuntat deschiderea conflictului de…

- Federatia Sanitas din Romania anunta deschiderea conflictului de munca pentru ca intregul personal medical, personal nemedical TESA , personal auxiliar, contractual sau functionari publici din DSP, precum si salariati de toate specialitatile din domeniul asistentei sociale sa si recupereze drepturile…

- Federatia Sanitas din Romania anunta deschiderea conflictului de munca pentru ca intregul personal medical, personal nemedical (TESA), personal auxiliar, contractual sau functionari publici din DSP, precum si salariati de toate specialitatile din domeniul asistentei sociale sa-si recupereze drepturile…

- ”In trimestrul III 2023 comparativ cu trimestrul II 2023, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 1,31%. In trimestrul III 2023 comparativ cu trimestrul III 2022, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul…

- Reprezentantii Federatiei Sanitas afirma ca, la discutiile avute miercuri cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, au respins orice fel de abordare care ar putea produce noi discriminari intre angajati, cata vreme cresterile salariale ar viza doar functionarii publici, nu si personalul contractual.…

- Reprezentantii Federatiei Sanitas afirma ca, la discutiile avute miercuri cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, au respins orice fel de abordare care ar putea produce noi discriminari intre angajati, cata vreme cresterile salariale ar viza doar functionarii publici, nu si personalul contractual.…

- Federatia Sanitas anunta ca sustine protestele angajatilor Directiilor de Sanatate Publica si ale personalului nemedical din spitale, in urma cresterilor de venituri aprobate doar pentru anumite categorii de salariati. Sindicalistii solicita intalniri cu reprezentati ai Ministerului Sanatatii si ai…

- Trei noi meserii schimba Clasificarea Ocupațiilor din Romania . Pe piața muncii vorbim de trei meserii care completeaza lista celor existente dupa ce alte doua modificari au fost facuta anul acesta, respectiv in februarie și iunie. Schimbarile COR survin nu doar in contextul apariției de profesii…