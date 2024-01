Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul francez Herve Renard nu isi va continua aventura pe banca tehnica a echipei nationale feminine de fotbal a Frantei si dupa expirarea actualului sau contract cu Federatia Franceza de Fotbal, sustine RMC Sport intr-un articol publicat joi.Eliminarea Algeriei de la Cupa Africii pe Natiuni…

- Presedintele Federatiei Algeriene de Fotbal (FAF) a anuntat miercuri despartirea de selectionerul Djamel Belmadi, dupa eliminarea echipei nationale in prima faza a Cupei Africii pe Natiuni."M-am intalnit cu selectionerul Djamel Belmadi pentru a discuta despre implicatiile acestei eliminari amare…

- Reprezentativele Angolei, Burkinei Faso si Mauritaniei s-au calificat in optimile Cupei Africii pe Natiuni, dupa meciurile de marti, din grupa D, in timp ce Algeria, una dintre favorita, a fost eliminata, informeaza news.ro.Angola a trecut de Burkina Faso, scor 2-0, prin golurile marcate de A. Mabululu,…

- Trei persoane au decedat si mai multe zeci au fost ranite in capitala Conakry in accidente rutiere, in timp ce suporterii echipei Guineei sarbatoreau victoria favoritilor lor, vineri seara contra Gambiei (1-0), la Cupa Africii pe Natiuni din Cote d'Ivoire, au anuntat, sambata, surse ale politiei, citate…

- Esteban Orozco, 25 de ani, fundașul central al lui FC Argeș, a fost unul dintre cei mai buni oameni din naționala Guineei Ecuatoriale in surpriza produsa la Cupa Africii pe Națiuni, remiza in fața Nigeriei, 1-1. Pentru Guineea Ecuatoriala a evoluat și Basilio Ndong, fundașul Universitații Craiova. Guineea…

- Ivorianul Hamed Traore, mijlocasul echipei engleze de fotbal Bournemouth, a fost spitalizat dupa ce a contractat parazitul malariei si va rata Cupa Africii pe Natiuni (CAN), a anuntat, vineri, antrenorul clubului englez de fotbal din Premier League, citat de AFP."Acum, el a iesit din spital si este…

- Victor Pițurca, fostul selecționer al Romaniei, a felicitat FRF pentru calificarea la EURO 2024. Pe langa staff-ul naționalei și cluburile care au dat jucatori la lot, Pițurca a surprins, felicitand și Federația Romana de Fotbal. Fostul selecționer pleca de la carma naționalei in 2014, contribuind cu…

- Lionel Messi și Zinedine Zidane au purtat un dialog fața in fața, in cadrul unui videoclip realizat de adidas, firma de echipament sportiv care ii sponsorizeaza pe cei doi coloși. Totul a inceput cu laude intre cei doi campioni mondiali. „Pacat ca nu am putut juca cu tine”, a spus Zidane. Messi i-a…