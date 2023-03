Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva Federala ar trebui ”sa ia o pauza sa respire”, deoarece pare gata sa impinga ratele dobanzilor chiar mai sus decat se astepta anterior, dupa ce datele recente au aratat mai putine progrese decat au sperat oficialii bancii centrale in reducerea inflatiei, a declarat marti un oficial al Casei…

- Rezerva Federala a SUA va trebui probabil sa majoreze dobanzile mai mult decat se preconiza, ca raspuns la recentele date solide, si este pregatita sa faca pasi mai mari, daca „totalitatea” informatiilor primite sugereaza ca sunt necesare masuri mai dure pentru a tine sub control inflatia, a declarat…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat joi mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, stabilit in sedinta de politica monetara din ianuarie, informeaza banca centrala.

- Presedintele Rezervei Federale (Fed) a Statelor Unite, Jerome Powell, a declarat marti ca inflatia din economia americana incepe sa incetineasca, desi se asteapta ca acesta sa fie un proces lung, transmite CNBC.

- Banca Centrala Europeana (BCE) urmeaza sa majoreze dobanda de politica monetara cu 0,50 de puncte procentuale, atat in februarie, cat si in martie si va continua sa majoreze dobanzile in lunile urmatoare, a declarat Klaas Knot, membru al consiliului de conducere al BCE, intr-un interviu acordat duminica…

- Marea Britanie va majora cheltuielile militare cu peste un miliard de lire pentru a evita reducerea acestora in termeni reali din cauza inflatiei in urmatorii doi ani, scrie sambata cotidianul The Telegraph, potrivit Reuters.

- Rezerva Federala a Statelor Unite a majorat miercuri rata dobanzii sale de referinta la cel mai inalt nivel din ultimii 15 ani, indicand faptul ca lupta impotriva inflatiei, prin inasprirea politicii monetare, nu s-a incheiat inca, in pofida unor semne promitatoare in ultima vreme, transmite CNBC. Conform…