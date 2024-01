Februarie, cu temperaturi mai ridicate. Anunțul meteorologilor In perioada 29 ianuarie – 5 februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva ușor mai accentuata in regiunile extracarpatice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Regimul pluviometric va fi excedentar in zona Munților Apuseni și in jumatatea nordica a Carpaților Orientali, dar și deficitar in regiunile extracarpatice, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal pentru acest interval. Saptamana 05.02.2024 – 12.02.2024Temperaturile medii vor fi mai ridicate decat cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile se vor situa usor peste cele obisnuite in aceasta perioada in urmatoarele doua saptamani, in cea mai mare parte a tarii, in timp ce, in a doua jumatate a lui februarie, temperaturile se vor situa in jurul valorilor obisnuite, conform prognozei anuntate vineri de meteorologi. De asemenea,…

- Temperaturile se vor situa peste cele obisnuite in aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii, conform prognozei meteorologilor pentru intervalul 22 ianuarie – 19 februarie, facuta publica marti. Saptamana 22.01.2024 – 29.01.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat…

- Saptamana 22.01.2024 – 29.01.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a țarii, dar mai ales in regiunile nord-estice și in extremitatea de sud-vest a țarii.Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de nord a țarii,…

- Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada la nivelul intregii țari, spun meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) in prognoza pentru perioada 15 ianaurie - 12 februarie.15 - 22 ianuarie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele…

- Temperaturile vor fi peste cele specifice acestei perioade, pana la jumatatea lunii ianuarie, deci inclusiv de Craciun si de Anul Noul, releva prognoza facuta publica marti de ANM. Saptamana 18.12.2023 – 25.12.2023 – Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Saptamana 18.12.2023 – 25.12.2023- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile nord-estice si in extremitatea de sud a tarii. - Regimul pluviometric va fi excedentar in…

- Saptamana 18.12.2023 – 25.12.2023- Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile nord-estice. - Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de…

- Meteorologii anunta prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, semnaland termperaturi mai coborate decat cele normale in aceasta perioada in zona montana, insa in ultima parte a intervalului, care se incheie cu ziua de Craciun, temperaturile vor fi peste cele normale. Saptamana 27.11.2023…