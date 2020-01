Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a pierdut primul amical din aceasta iarna, roș-albaștrii fiind invinși de FC Basel, scor 0-1. (Detalii despre meci, AICI). Mirel Radoi, selecționerul naționalei Romaniei, și-a facut apariția la amicalul roș-albaștrilor. Zilele acestea, Mirel Radoi nu scapa nicio acțiune a echipelor romanești venite…

- Formatia FC Hermannstadt a fost invinsa, marti, cu scorul de 2-1, de echipa elvetiana F.C.Winterhur, in primul meci amical sustinut in stagiul de pregatire din Spania, potrivit news.roGolul echipei sibiene a fost marcat de Stjepan Plazonja, in minutul 85. In stagiul din Spania, FC Hermannstadt…

- Liderul mondial, Rafael Nadal, a fost invins, vineri, cu scorul de 6-4, 7-6 (3), de David Goffin, locul 11 ATP, in cadrul intalnirii Spania - Belgia, din sferturile de finala ale ATP Cup, competitie pe echipe care are loc la Sydney.Belgianul s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si…

- Anul 2020 vine cu mai multe schimbari in lume. Țarile de Jos nu vor mai fie numite Olanda, Marea Britanie iese din Uniunea Europeana, Spania va avea autostrazi gratuite, iar Indonezia iși muta capitala.

- Reprezentativa Spaniei, campioana mondiala in 2010 si 2014, va juca un meci amical contra selectionatei Germaniei, la 26 martie, la Madrid, potrivit news.ro.Meciul va avea loc pe arena Wanda Metropolitano. CITEȘTE ȘI: Cel mai puternic somnifer natural: Alunga stresul și te relaxeaza…

- La debutul saptamanii viitoare, dupa meciul dintre FC Petrolul Ploiești și Metaloglobus București, de pe arena Ilie Oana (luni, 2 decembrie 2019, cu start de la ora 18.00), unul dintre componenții lotului lui Flavius Stoican, internaționalul de juniori „U 18” Ianis Stoica, va lua drumul Centrului Național…

- „Tricolorul” Alexandru Chipciu a jucat 60 de minute intr-un test cu Oostende (3-1), dar nu a convins. Nu mai ramane la Anderlecht. De cand e Frank Vercauteren antrenor la Anderlecht, de la inceputul lui octombrie, Alex Chipciu a fost convocat din nou in lotul violeților, a aparut pe foaia de meci,…

- FC Viitorul Constanta a transferat un international camerunez. Este vorba despre atacantul in varsta de 28 de ani, Jacques Zoua, cel care nu este strain de fotbalul romanesc.Zoua a mai jucat in Liga I pentru Astra Giurgiu, echipa de la care a plecat din cauza problemelor financiare pe care le avea clubul…