FC Voluntari – „U“ Craiova 0-0 | Au bâjbâit degeaba după gol Universitatea Craiova a dezamagit sambata seara, dupa ce a remizat, scor 0-0, in partida susținuta pe stadionul „Anghel Iordanescu“ impotriva echipei FC Voluntari. Disputa din etapa a 12-a din Superliga nu a fost una spectaculoasa, ci una de lupta, in care atacanții in mod special au demonstrat, din nou, ca traverseaza o forma slaba. O faza foarte importanta s-a petrecut in minutul 50, cand Mitrița a patruns in careu, unde a fost lovit de Paz, iar arbitrul a fluierat cu o oarecare intarziere penalti. Lovitura de la 11 metri a fost insa ratata de „Piticul atomic“, șutul sau la colțul din stanga… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

