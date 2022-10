Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, luni seara, in Zona Seismica Vrancea, in judetul Buzau. "In ziua de 03 octombrie 2022, la ora 18:44:12 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 126 km", anunta, luni seara,…

- Cele mai bune restaurante , cafenele și hoteluri din Romania au fost premiate de Google cu Recenzia de Aur. Google a premiat anul acesta cele mai promițatoare afaceri de pe Google Maps , care aparțin domeniului HoReCa, in Romania. Platforma a anunțat ieri, 27 septembrie, de Ziua Mondiala a Turismului,…

- Pentru ca pe 27 septembrie celebram si Ziua Mondiala a Turismului, Google a anuntat tot azi noii castigatori ai proiectului Recenzia de Aur si premiaza anul acesta cele mai promitatoare afaceri de pe Google Maps, care apartin domeniului HoReCa, in Romania. La editia 2022 au obtinut „Recenzia de Aur"…

- Gașca Zurli continua programul „Verde la educație pentru circulație”, prin turneul național „Superpietonii”. Incepand cu 25 septembrie, Gașca Zurli impreuna cu Zebra Tony se vor opri, pe rand, in: Satu Mare, Iași, Bacau, București, Constanța, Ploiești, Brașov, Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara. Biletele…

- Gașca Zurli, cu sprijinul Lidl Romania, continua programul „Verde la educație pentru circulație”, prin turneul național „Superpietonii”. Incepand cu 25 septembrie, Gașca Zurli impreuna cu Zebra Tony se vor opri, pe rand, in: Satu Mare, Iași, Bacau, București, Constanța, Ploiești, Brașov, Cluj-Napoca,…

- Primul tronson de autostrada din judetul Iasi va avea aproape 30 km, va tranzita raza a cinci localitati si va avea trei noduri rutiere, iar unul dintre acestea va fi unic in tara. Sectorul Mircesti – Pascani este parte din autostrada A7 (Ploiesti – Pascani) si, in prezent, face obiectul unei licitatii…

- CFR Cluj a fost invinsa de FC U Craiova cu scorul de 3-1 (1-1), duminica, in Banie, intr-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal, informeaza AGERPRES . Campioana a deschis scorul prin Ciprian Deac (15), dar gazdele au reusit egalarea prin belgianul Benjamin van Durmen (32), aflat la primul sau…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe Richer s-a produs luni dimineata, la ora locala 02:04, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 81 de kilometri,…