- Villarreal – Barcelona 0-1. Pedri a fost eroul catalanilor in meciul din etapa a 21-a din La Liga, cu golul marcat in minutul 18. A fost spectacol și in Serie A, acolo unde Napoli continua cursa pentru cel de-al 3-lea titlu de campioana din istoria clubului. Jucatorii lui Luciano Spalletti au facut…

- Echipa spaniola FC Barcelona a dispus duminica seara, pe teren propriu, scor 3-0, de echipa FC Sevilla, intr-un meci din etapa a 20-a din La Liga. Catalanii au opt puncte mai mult decat ocupanta locului secund in clasament, Real Madrid, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- FC Barcelona s-a impus fara emoții, scor 5-0, pe terenul celor de la AD Ceuta, formație din liga a treia spaniola, in optimile Cupei Regelui. Catalanii au deschis scorul in minutul 41, prin Raphinha. Brazilianul adus vara trecuta de la Leeds United a primit mingea la marginea careului de la Franck…

- Forma excelenta a lui Arsenal continua, iar ultima victima a „tunarilor” a fost chiar Tottenham. Trupa lui Mikel Arteta a caștigat cu 2-0 pe terenul marei rivale și s-a distanțat in fruntea clasamentului din Premier League.

- FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Atletico Madrid, scor 1-0, in etapa a 16-a din La Liga.Ousmane Dembele a marcat unicul gol al meciului de la Madrid, in minutul 22. Pe final, in minutul 90+2, arbitrul Jose Luis Munuera Montero a eliminat cu rosu direct cate un jucator de la fiecare…

- Campioana Spaniei, Real Madrid, a caștigat in deplasare, pe terenul celor de la Real Valladolid, scor 2-0, in etapa cu numarul 15 din La Liga. Elevii lui Carlo Ancelotti au avut prima ocazie a partidei in minutul 11. Marco Asensio a primit o pasa la marginea careului de la Karim Benzema și l-a pus…

- Tribunalul Administrativ al Sportului (TAD) de la Madrid a respins contestatia clubului de fotbal FC Barcelona impotriva suspendarii atacantului sau vedeta Robert Lewandowski pentru trei meciuri din La Liga, a anuntat sambata ziarul El Mundo Deportivo, citat de DPA. Fii la curent cu cele mai…

- Vedetele eliminate de la Campionatul Mondial, in frunte cu Robert Lewandowski și Thibaut Courtois, petrec vacanțe in locații exclusiviste inainte de reluarea competițiilor de club. Polonezul Lewandowski a parasit Campionatul Mondial din Qatar in faza optimilor, dupa infrangerea cu Franța, scor 1-3.…