- Universitatea Craiova s-a impus greu, cu 1-0, in partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața formației FC Argeș. Disputa cu piteștenii a contat pentru runda inaugurala a sezonului 2021-2022 a Ligii 1. Prima repriza a fost destul de anosta, cu putine ocazii, in care echipele…

- “Eliminarea preturilor reglementate s-a facut la 1 ianuarie. La acest moment, din cei 8,9 milioane de clienti casnici, circa 3 milioane erau in piata concurentiala, deci o treime dintre clienti aveau un contract concurential. Dupa cinci luni, la sfarsitul lunii mai, alti 1,3 milioane de consumatori…

- Super transferuri la FC Argeș. Primarul Gentea a prezentat noile achiziții alb-violete. Vineri, 25 iunie, intr-o conferința de presa oficiala la Primaria Pitești, primarul Cristian Gentea și conducerea clubului FC Argeș au prezentat noile achiziții pentru sezonul urmator și au dezvaluit cateva detalii…

- Dacia Duster și-a rotunjit vanzarile pe piața din Germania, in pofida unor condiții deloc favorabile. In ultimii doi ani, Duster a adunat 50.000 de unitați vandute și a reușit sa livreze 10% din totalul producției de la Mioveni pe cea mai mare piața din Europa. Simultan cu producția exemplarului cu…

- Andrei Pitian (25 ani) si Denis Dumitrascu (26 ani), de la Chindia au semnat cu FC Arges, echipa pentru care vor juca din sezonul viitor. In afara Chindiei, Pitian a mai jucat pana acum la Pandurii, Astra, Apollon Limassol si FC Botosani. FC Arges a anuntat ca 9 jucatori au semnat noi contracte cu formatia…

- Proiectul comun al primarului Gentea și al viceprimarului Tofan salveaza la bugetul Piteștiului 5 milioane de euro! Drumul expres Pitești – Mioveni – Brașov, construit cu banii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, va avea și o centura de descarcare directa a circulației rutiere,…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost prezenta joi, 27 mai, in Arges, vizitand uzina Dacian de la Mioveni, Casa Judeteana de Pensii si Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala si AJOFM Arges.