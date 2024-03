Stiri pe aceeasi tema

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț a invins astazi, 2 martie, formația CSC Dumbravița, in etapa a XVII-a a Ligii a II-a. Pietrenii se mențin pe locul 6 in clasament, loc care asigura prezența in play-off. CSM Ceahlaul a caștigat cu scorul de 2-0 (1-0), marcatori fiind Cortelezzi (14) și Llullaku (60-P). In aceasta…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a 17-a a Ligii a II-a:CS Alexandria - CS Tunari 0-1Ceahlaul - CSC Dumbravita 2-0 CSM Slatina - CSM Resita 0-0FC Arges - Progresul Spartac 1-0 Metaloglobus - Concordia 2-0Unirea Dej - Chindia…

- In cadrul rundei cu numarul 17 din Liga 2, FC Argeș va intalni sambata, de la ora 11.00, pe Stadionul Orașenesc din Mioveni, pe Progresul Spartac București, lanterna roșie a clasamentului. Citește și: Gica Popescu, atac la adresa FRF: „Ne-au interzis sa comercializam tricouri!” Dupa 16 etape, eFC Argeș…

- Chindia a facut azi remiza alba (scor 0-0), pe teren propriu, cu Metaloglobus, in etapa a 16-a din Liga 2. Rezultatul partidei contra uneia dintre echipele aflate intre ultimele din clasamentul campionatului a dezamagit in primul rand suporterii veniți in numar destul de mare la stadion. Chiar daca…

- Joi, 22 februarie – ora 19.30: Concordia Chiajna – Ceahlaul Piatra Neamt.Sambata, 24 februarie – ora 11.00: CSC Dumbravita – Unirea Slobozia, Corvinul Hunedoara – CSM Slatina, CSM Reșița – CSA Steaua, CS Mioveni – CSM Alexandria, CS Tunari – Unirea Dej; ora 11.30: Chindia Targoviste – Metaloglobus Bucuresti.Duminica,…

- CS Mioveni, Chindia Targoviște și CFC Argeș au ajuns in Liga 2 Casa Pariurilor vara trecuta, iar parcursul primei formații la primul sezon dupa șocul retrogradarii e unul care ar trebui sa le dea speranțe. CS Mioveni nu e doar cea mai bine clasata formație din grupul de trei retrogradate dupa cele 15…

- In ultimii doi ani de juniorat, Marian Aioani a venit de la Buftea la Chindia Targoviște. Și ulterior a ajuns la echipa mare, unde, de la 20 la 22 de ani, l-a avut antrenor pe Dumitru Hotoboc, fostul portar de la Jiul, Steaua, FC Argeș, FCU Craiova sau Oțelul. Rapid și Farul au batut palma pentru transferul…

- Basilio Ndong (CSU Craiova) și Esteban Orozco (FC Argeș) continua sa surprinda cu Guineea Ecuatoriala la Cupa Africii pe Națiuni. Dupa 1-1 cu Nigeria, 4-2 cu Guineea-Bissau și sunt pe locul 1 in grupa A. Fundașul stanga Ndong, pasa de gol. Stoperul Orozco, autogol. ...