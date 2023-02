Stiri pe aceeasi tema

- Dascalul preda la Valea Manastirii – Titesti, intr-o zona defavorizata si ii invata pe copii si lectii de viata Nicoleta Gavrila: „Nu este de ajuns numai partea de manual, de didactic, trebuie sa facem și extrașcolar” Nicoleta Maria Gavrila este invațatoare la Școala Primara Nr. 1 Valea Manastirii din…

- Profesoara Flavia Lorena Cut – Lupulescu, directoarea Școlii Gimnaziale Boldur, se afla, pentru al doilea an, printre finaliștii Galei Profesorul Anului din mediul rural, organizata de Teach for Romania. Gala „Profesorul Anului din mediul rural”, organizata de Teach for Romania, scoate la…

- Gala Profesorului Anului din mediul rural continua și anul acesta. Teach for Romania a incheiat jurizarile și a anunțat care sunt cei 15 finaliști la cele cinci categorii de premiere. Printre aceștia se numara și directoarea unei școli din Timiș. Caștigatorii vor fi anunțați joi, 23 februarie.

- Peste 10% (0,4%) din populatia UE din orase traia in 2021 intr-o gospodarie afectata de povara costurilor legate de locuinta, in timp ce procentul corespunzator pentru mediul rural era de 6,2%, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Cea mai mare povara a costurilor…

- Grecia, Bulgaria si Romania au cele mai mari costuri legate de locuinte in mediul rural din Uniunea Europeana, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a declarat ca a fost aleasa Posta Romana pentru a face platile pentru ajutorul de incalzire al celor cu venituri mici, deoarece aceasta are structuri in mediul rural. Platile vor fi facute prin cititoare optice cu care vor fi dotati postasii,…

- Teach for Romania anunța organizarea celei de-a doua ediții a Galei "Profesorul Anului din mediul rural", in care vor fi premiați educatori, invațatori, profesori sau consilieri școlari din școlile rurale. In cadrul competiției vor fi cinci categorii de premii, iar nominalizarile pot fi ...

- „Teach for Romania” a dat drumul nominalizarilor pentru cea de-a doua ediție a Galei „Profesorul Anului” din mediul rural 2023. Sunt vizați profesorii, invațatorii, educatorii și consilierii școlari care reușesc sa demonstreze ca, oricat de mari ar fi provocarile, educația de inalta calitate este posibila…