- Tragedie fara margini in Australia! O tanara de 16 ani a fost gasita de mama ei in casa, insa din pacate, fara suflare. Mama adolescentei a marturisit ca a trecut prin clipe șocante, asta dupa ce și-a vazut fiica moarta pe podea, iar in mana ținea un deodorant. Adolescenta ar fi inhalat vaporii toxici…

- Un tramvai a intrat in plin, in sectorul 6 din București, intr-un grup de mașini care așteptau sa traverseze intersecția. Filmarea arata ca tramvaiul nu incetinește deloc deși mașinile erau vizibile de la mare distanța. Accidentul a avut loc in zona Bulevardului Timișoara, la intersecția cu Valea…

- Politia din Snagov a primit imagini filmate de camerele de supraveghere, care au surprins momentul in care omul de afaceri Yoav Stern, cu o avere impresionta, de milioane de euro, a suferit un accident straniu in urma caruia si-a pierdut viata. Milionarul, in varsta de 70 de ani, se urca la un moment…

- UPDATE: Accidentul rutier care a avut loc miercuri pe E 85, soldat cu trei morti si trei raniti, a fost produs de un sofer in varsta de 78 de ani, din comuna bacauana Racaciuni.Potrivit g4media., soferul conducea cu 201km ora. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul principal Catalina Paduraru,…

- Accidentul care a avut, sambata, pe Șoseaua Pipera-Tunari in care o femeie de 36 de ani a murit ar fi fost provocat intentionat de sofer care era fostul sot al femeii, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov. Imagini cu momentul impactului au fost publicate de Știrile PRO…

- Accident cumplit in București! Șoferul unui camion a spulberat un pieton care incerca sa traverseze strada. Tot in aceasta dimineața, o persoana a murit pe Bulevardul Poligrafiei pe sensul de mers spre Piața Presei.

- Dumitru Popa, cunoscut drept Mituș, a murit in urma cu doua zile in tragicul accident din Curtea de Argeș. Acesta se intorcea de la munte alaturi de iubita sa, iar la un moment dat mașina condusa de tanara de 25 de ani a derapat intr-un gard de beton. Barbatul de 34 de ani a murit pe loc. Prietenii…