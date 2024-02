Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani care a provocat un accident pe soseaua Antiaeriana din Bucuresti, in urma caruia un tanar de 18 ani a murit a fost retinut de politisti. Dupa accident, soferul vinovat a plecat din zona, potrivit news.ro.Brigada Rutiera a anuntat, miercuri, ca politistii au identificat, in urma…

- Un barbat care a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor a fost urmarit in București, pana cand echipajul a reușit sa il blocheze. Individul a fost scos cu forța din autoturism, dupa ce un ofițer s-a urcat pe capota și l-a somat cu arma sa coboare. Un clip cu operațiunea polițiștilor a devenit…

- Un accident cu urmari cumplite a avut loc in Capitala. Un barbat și prietenul sau necuvantator au fost loviți puternic de o motocicleta, ambii pierzandu-și viața. Accidentul grav a avut loc marți seara, 2 ianuarie, pe Calea 13 Septembrie din București. Barbatul și cainele sau, cu care ieșise la plimbare,…

- Un roman de 33 de ani a fost retinut in Italia, dupa ce a injunghiat doi oameni in fata unui bar, iar una dintre victime a murit la spital, informeaza Observatornews.Incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de sambata, 30 decembrie 2023, in Frascati, in zona Castelli Romani, in provincia Roma. In…

- Un barbat de 30 de ani a fost gasit mort, marți, in Capitala. Acesta ar fi cazut de la etajul 10 al blocului. Potrivit primelor informații, anchetatorii ar fi gasit in locuința victimei stupefiante.In prezent, polițiștii audiaza vecinii. Urmeaza sa se stabileasaca daca barbatul a cazut sau s-a aruncat…

- Cinci oameni au ramas incarcerați intr-o mașina rasturnata pe șoseaua Șoseaua Garii Cațelu, in București, in urma unui accident intre doua autoturisme soldat cu șapte victime, relateaza Antena 3.Accidentul a avut loc duminica spre luni noaptea cand unul dintre soferi ar fi incercat sa vireze pe o strada…

- Accidentul s-a produs miercuri, 8 noiembrie, in jurul orei 8.31, pe DN1, in zona localitații ilfovene Ciolpani. Șoferul, in varsta de 23 de ani, a murit, iar pasagera, de aceeași varsta, a fost ranita, fiind descarcerata, anunța IPJ Ilfov.La fata locului s-au deplasat politistii rutieri din Snagov impreuna…