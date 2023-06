Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 43 de ani, disparut din localitatea Moșnița Noua, județul Timiș. „In data de 23 iunie, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au fost sesizați cu privire la faptul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 16 ani, disparuta din localitatea Geoagiu, județul Hunedoara. „La data de 23 iunie 2023, in jurul orei 12:45, Poliția Stațiunii Geoagiu a fost sesizata de un barbat din localitate…

- Un baiat in varsta de 14 ani din Timisoara a fost dat disparut de familia sa dupa trei zile. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș il cauta pe Geza Ichim dupa ce acesta a plecat voluntar de acasa, spre scoala, dar pana in prezent nu a mai dat niciun semn. ICHIM GEZA ar fi plecat […]…

- Minora in varsta de 15 ani disparuta de acasa. Oricine poate oferi detalii este rugat sa sune la 112. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 15 ani, disparuta din municipiul Timișoara, județul Timiș.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara. „In data de 11 iunie a.c., in jurul orei 03:10, Vas Beatrix-Roszalinda ar fi plecat voluntar de la imobilul unde locuiește cu familia ei, din municipiul…

- O tanara in varsta de 17 ani, aflata in grija statului, a fost data disparuta dupa ce a scapat de sub supravegherea unui reprezentant al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului. „La data de 8 iunie 2023, in jurul orei 15:50, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre un…

- Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au salvat vineri trei femei din Etiopia, cu varste cuprinse intre 25 și 35 de ani, care se aflau in pericol. „In fapt, la data de 25 mai 2023, in jurul orei 11:50, polițiștii timișoreni au fost sesizați prin apel 112 de o femeie, cetațean strain,…

- Un barbat in varsta de 31 de ani, din Timișoara, a fost dat disparut de miercuri dupa ce sora sa a anunțat autoritațile ca nu mai știe nimic de el din ziua precedenta. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș fac verificari dupa sesizarea din 19 aprilie, cand in jurul orei 15, o femeie…