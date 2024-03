Stiri pe aceeasi tema

- Politiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 13 ani, care a plecat astazi din centrul de asistența sociala in care era instituționalizata și nu a revenit. „Astazi, 12 martie, polițiști de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a lansat astazi, in județul Bacau, in comuna Magirești, Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitați de cult, instituții și autoritați publice din sistemul național de asistența sociala. Programul are un buget…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, deblocarea a 2.000 de posturi in domeniul sanitar si asistenta sociala, mentionand ca Guvernul continua sa aduca solutii pentru reducerea deficitului de personal medical din spitale. „In primul rand, continuam sa venim cu solutii pentru a reduce deficitul de…

- Confederatia Cartel Alfa anunta un protest al salariatilor din asistenta sociala, astazi, la sediul Ministerului Muncii. Membrii federatiei nationale sindicale Pro Asist, afiliata la Cartel Alfa, sustin ca majorarea salariilor de baza cu 5% din luna ianuarie a dus la diminuarea venitului net, in loc…

- FOTO | Alerta in Alba: Femeie de 30 de ani, din Roșia Montana, data DISPARUTA: A plecat de acasa și nu s-a mai intors FOTO | Alerta in Alba: Femeie de 30 de ani, din Roșia Montana, data DISPARUTA: A plecat de acasa și nu s-a mai intors Polițiștii din Alba cauta o tanara care a plecat de la domiciliu…

- In cadrul Proiectului VET „Promovarea noilor modele digitale de ingrijire in sectoarele de asistența medicala si de asistenta sociala – e4CARE”, finantat de Agentia Nationala Romana prin programul Erasmus+, Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges a organizat Evenimentul de Multiplicare cu titlul “Promovarea…

- Joi, 11 ianuarie, la hotelul Ramada din Pitești va avea loc conferința „Creșterea nivelului educației digitale a actorilor implicați in domeniul asistenței medicale și asistenței sociale”, ca urmare a Proiectului Erasmus + 4CARE. Evenimentul va incepe la ora 15, in sala TOPAZ. Proiectul VET este finanțat…

- La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorei DASCALIU RENATA MIOARA, de 15 ani, din oras Constanta, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 9 ianuarie a.c.,…