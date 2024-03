Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lungi proteste și negocieri ale sindicaliștilor din sanatate, guvernul a adoptat, in data de 7 martie, o ordonanța de urgența prin care va crește salariul pentru personalul din sanatate, asistența sociala și alte sectoare de activitate bugetara. Actul normativ aprobat stabilește ca salariile de…

- Guvernul a adoptat, in ședința de joi, o ordonanța de urgența privind majorari salariale pentru personalul din sanatate, asistența sociala și alte sectoare de activitate bugetara. Actul normativ aprobat de Executiv stabilește ca, incepand cu luna martie 2024, salariile de baza ale personalului care…

- Indemnizații și beneficii de asistența sociala 2024, majorate cu 10,4 %. Cand se vor face plațile aferente lunii martie Indemnizații și beneficii de asistența sociala 2024, majorate cu 10,4 %. Cand se vor face plațile aferente lunii martie Toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat in sedinta de joi a Guvernului ca, in urma discutiilor cu sindicatele si Ministerul Sanatatii, a decis sa deblocheze peste 2.000 de posturi in domeniul sanitar si asistenta sociala, conform News.ro.

- In urma controalelor efectuate pe parcursul lunii ianuarie, inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare de 322.400 de lei pentru neregulile constatate atat in domeniul relațiilor de munca, cat și in domeniul securitații și sanatații in munca.

- In cadrul Proiectului VET „Promovarea noilor modele digitale de ingrijire in sectoarele de asistența medicala si de asistenta sociala – e4CARE”, finantat de Agentia Nationala Romana prin programul Erasmus+, Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges a organizat Evenimentul de Multiplicare cu titlul “Promovarea…

- O tanara in varsta de 26 de ani din Cluj-Napoca a plecat voluntar de la domiciliu in urma cu o zi și nu s-a mai intors. Poliția și familia o cauta acum cu disperare. La data de 23 ianuarie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca Borodi Carla Larisa, in varsta de 26 de…

- Joi, 11 ianuarie, la hotelul Ramada din Pitești va avea loc conferința „Creșterea nivelului educației digitale a actorilor implicați in domeniul asistenței medicale și asistenței sociale”, ca urmare a Proiectului Erasmus + 4CARE. Evenimentul va incepe la ora 15, in sala TOPAZ. Proiectul VET este finanțat…