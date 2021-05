Stiri pe aceeasi tema

- Cinci case din Fasia Gaza au fost distruse in cursul noptii de sambata spre duminica in cursul luptelor dintre armata israeliana si militantii Hamas, relateaza dpa, citand martori oculari. Exista temeri ca multi oameni au murit sau sunt prinsi sub daramaturi, noteaza agentia de stiri germana. Ministerul…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut, in cursul noptii de joi spre vineri, incetarea imediata a confruntarilor militare dintre Israel si grupurile islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic. "Din respect pentru sarbatoarea Eid al-Fitr, fac apel la reducerea…

- Trupele israeliene au intrat în Fâșia Gaza ca parte a operațiunii militare în curs împotriva mișcarii islamiste palestiniene Hamas, au declarat vineri reprezentanți ai armatei, potrivit AFP."Forțele aeriene israeliene și trupele terestre efectueaza un atac în…

- Peste 100 de palestinieni au decedat în cursul zilei de luni în conflictul dintre mișcarea islamista palestiniana Hamas și Israel în Fâșia Gaza, au declarat joi autoritațile locale, citate de AFP.Ministerul Sanatații din aceasta enclava palestiniana a raportat 103 morți,…

- Bilantul bombardamentelor israeliene asupra Fasiei Gaza a ajuns la 87 de morti si 530 de raniti, iar, conform unor surse, armata israeliana pregateste o operatiune terestra in teritoriul palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas. Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza a anuntat…

- Autoritatile israeliene au anuntat, miercuri, uciderea a 16 lideri ai grupurilor islamiste din Fasia Gaza, astfel ca bilantul raidurilor aeriene efectuate pe teritoriul palestinian a ajuns la 53 de morti. Potrivit Serviciului israelian pentru Securitate Interna (Shin Bet), sase lideri ai miscarii…

- Conflictul dintre Israel și Palestina escaladeaza. Violențele s-au intensificat dupa ce militanții palestinieni au tras rachete catre Ierusalim. Raspunsul Israelului a fost o serie de raiduri in Fașia Gaza, soldate cu cel puțin 26 de morți in randul palestinienilor, printre care și 9 copii. Doar marți,…

- Situația exploziva din Ierusalim și Gaza a suscitat numeroase apeluri la calm din intreaga lume. Uniunea Europeana, Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alte țari au cerut Israelului și palestinienilor sa reduca tensiunile cat mai repede. Violențele s-au intensificat aseara dupa ce militanții palestinieni…