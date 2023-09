Stiri pe aceeasi tema

- Farul și FCSB se infrunta azi, in etapa #9 a Superligii. Duelul va incepe la 21:45, e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Tot ce trebuie sa știi despre Superliga Farul - FCSB, live de la 21:45 Live + Statistici Farul - FCSB. Echipele probabile FARUL:…

- Farul și Universitatea Craiova se intalnesc in derby-ul etapei #7 din SuperLiga, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul și rezultatele etapei #7 din SuperLiga Farul - Universitatea Craiova, live de la 21:30 Click AICI…

- Campioana Romaniei, Farul Constanta, a sustinut astazi, 20 august 2023, meciul din etapa a sasea a Superligii 2023 2024, intalnind in deplasare Rapid Bucuresti.Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 3 1 2 0 .Golurile au fost marcate de Emmers 34 , Dugandzic 38 , Ionita 88 Mazilu 79 .Farul manager…

- Farul Constanta s-a calificat in play-off-ul Conference League, dupa ce a caștigat și returul cu Flora Tallinn din turul trei preliminar, jucat in deplasare, scor 2-0. In tur, echipa antrenata de Hagi a caștigat cu 3-0.Golurile din partida jucata in Estonia au fost marcate de Rivaldinho (min. 3) si…

- Petrolul Ploiești primește diseara, de la ora 18:15, vizita campioanei Romaniei, Farul Constanța, intr-o partida din runda cu numarul 4 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. Petrolul Ploiești - Farul Constanța, live de la 18:15…

- Farul Constanta a invins joi, in deplasare, scor 3-2, formatia armeana FC Urartu, in mansa secunda a turului doi preliminar din Conference League. In tur, campioana Romaniei s-a impus cu același scor, 3-2. Farul a facut o prima repriza foarte slaba și a fost condusa cu 1-0, prin golul marcat de Nana…

- Farul Constanța joaca acasa cu FC Voluntari, de la ora 18:15, in etapa #2 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! Farul - FC Voluntari, live de la ora 18:15 Click AICI pentru statistici! Farul -…

- Sheriff a fost invins de campioana Romaniei, Farul, in primul meci din prima runda preliminara din Liga Campionilor. Partida, care a avut loc in Romania, s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1:0 Meciul retur va avea loc pe 18 iulie la Tiraspol. Farul (Romania) - Sheriff 1:0 Marcator: D.Kiki, 56 -…