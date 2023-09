In Anglia, fara precedent, rezidenții și medicii specialiști au declarat greva simultan, principala revendicare fiind creșterea salariilor. In continuare, sunt anunțate greve comune, programate la inceputul lunii octombrie. Aceste acțiuni au perturbat profund sistemul public de sanatate (National Health System – NHS), unde in ultimele luni au fost inregistrate mai multe mișcari greviste ale cadrelor medicale. Matthew Taylor, directorul general al Confederatiei NHS, reprezentant al serviciilor publice de sanatate, a declarat ca sistemul se confrunta cu „scenariul oribil de care responsabilii…