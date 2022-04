Stiri pe aceeasi tema

- Ukrainian Railways, compania nationala de cai ferate din Ucraina, a restrictionat, temporar, livrarile pentru anumite produse agricole prin punctele de trecere a frontierei spre Polonia si Romania, a anuntat sambata compania de consultanta agricola APK-Inform, citata de Reuters.

- Porturile de la Marea Meagra și Marea Azov s-au numarat printre principalele ținte avute in vedere de armata rusa in razboiul din Ucraina, in contextul in care aproape tot comerțul cu cereale al ucrainenilor se derula prin aceste puncte strategice. Pe lista companiilor care au avut de suferit din cauza…

- Traderii au exportat primele livrari de porumb ucrainean catre Europa cu trenul, deoarece porturile sale la Marea Neagra sunt blocate in urma invaziei armatei rusesti, a anuntat duminica, 27 martie, firma de consultanta in agricultura APK Inform, transmite Reuters.Ucraina este un mare producator si…

- Dupa ce porturile de la Marea Neagra au fost blocate, calea ferata pare sa fie singura soluție la acest moment pentru ucraineni de a-și putea exporta cerealele. Caile Ferate ucrainene au anunțat ca ar putea sa le livreze la granitele cu Romania, Ungaria, Slovacia si Polonia, de unde pot sa ajunga in…