- Ucraina ar accepta alte restricții! Kievul este pregatit sa accepte noi restrictii cu privire la importurile de produse agricole ucrainene, pentru a calma o disputa politica cu Polonia, dar in paralel Uniunea Europeana trebuie sa interzica exporturile de produse agricole rusesti, care ajung in continuare…

- Guvernul polonez a declarat vineri pentru AFP ca Varsovia si Kievul sunt "departe de un acord" cu privire la importurile de produse agricole ucrainene blocate la granita de fermieri polonezi furiosi, Stadiul discutiilor "nu ne permite sa spunem ca avem o solutie satisfacatoare pentru partea poloneza…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca nu a emis in acest an nicio licența de import pentru produse agricole ucrainene pe teritoriul Romaniei. Instituția prezinta situația importurilor de cereale din Ucraina in anul 2023, și precizeaza ca cereale intrate in Romania in lunile mai și…

- Uniunea Europeana are nevoie de „mai multa și nu mai puțina” aprovizionare de la Kiev, potrivit producatorilor de alimente care utilizeaza zahar, precum Coca-Cola, Barilla și Lactalis – o declarație care contrazice direct cererile cultivatorilor de sfecla de zahar din UE, in timp ce fermierii romani…

- Kievul si-a alocat toate veniturile pentru aparare, de la invazia Rusiei din februarie 2022, bazandu-se pe sprijin extern pentru a acoperi toate celelalte cheltuieli, de la pensii la plati sociale. Dar pachetele cheie de finantare, inclusiv 50 de miliarde de euro de la Uniunea Europeana, au fost blocate…

- Șoferii ucraineni mor unul cate unul, prinși in blocajul de la granita cu Polonia, organizat de transportatorii polonezi care cer reintroducerea permiselor pentru șoferii ucraineni care intra in UE. Șoferului i s-a facut rau la punctul de trecere Krakivet-Korczowa – unul dintre cele patru puncte afectate…

- Austria se opune inceperii negocierilor de aderare la UE cu Ucraina si Republica Moldova, intrucat nu este de acord cu o procedura accelerata si considera ca "Kievul nu ar trebui sa primeasca privilegii pe care Bosnia-Hertegovina nu le are", relateaza agentia ucraineana RBC, care citeaza serviciul de…