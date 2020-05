Fără apă caldă, în două zone din Timişoara Doua zone din Timisoara raman joi dimineata fara apa calda. Furnizorul de energie electrica va efectua o serie de lucrari, ceea ce va duce la oprirea temporara a unui punct termic, de asemenea, o defectiune tehnica la un alt punct termic va afecta alta zona. Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la ... The post Fara apa calda, in doua zone din Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situl neolitic de la Parta, localitatea aflata la doar cativa kilometri de Timisoara, va fi pus mai bine in valoare, prin intermediul unui proiect transfrontalier Romania – Serbia. Acolo va fi realizat si un nou punct muzeal, urmand sa fie promovat in scop turistic, inclusiv cel ciclistic. Proiectul…

- Mai multe strazi din zona Calea Martirilor raman marti dimineata fara apa calda. Situatia apare ca urmare a necesitatii reparatiei unei defectiuni la punctul termic. In vederea remedierii unei defecțiuni survenite in punctul termic, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde la PT 55 in ziua…

- Furnizorul local al serviciului de alimentare cu gaze naturale solicita din partea timisorenilor transmiterea indexului contoarelor folosind canalele de comunicare puse la dispoziție societate. Indexul se poate transmite pe e-mail sau telefonic. Clienții pot trimite datele și distribuitorului Delgaz…

- ⁹Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Hunedoara, col. Viorel Demean, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus in urma testelor. Acesta va fi internat la Timișoara. Conform Știrile Antena 3 Deva (https://www.facebook.com/StirileAntena3Deva/ ) colonelul Viorel Demean, conformat…

- Furnizorul de componente auto german Draxlmaier, care are in Romania aproape 15.000 de angajați, anunța suspendarea temporara a activitații in toate cele 5 fabrici deținute in Romania – Pitești, Satu Mare, Timișoara, Hunedoara și Brașov – „pe fondul masurilor legate de prevenirea raspandirii virusului…

- Colterm anunta ca marti dimineata mai multe strazi din Timisoara vor ramane fara incalzire si apa calda. Oprirea este necesara pentru remedierea unei defectiuni tehnice. In vederea remedierii unei defecțiuni tehnice, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 91, 92, 93,…

- Una din cele mai așteptate partide ale sezonului s-a disputat chiar in prima zi de Marțișor pe stadionul Dan Paltinișanu de la ora matineului. Politehnica a primit pe teren propriu replica Rapidului, o echipa cu un buget superior, dar și cu multe speranțe de promovare. Jocul nu a fost insa spectaculos,…

- Mai multe strazi din zona de nord a orasului raman vineri dimineata fara apa calda si incalzire. Situatia se va remedia in jurul orei 17. Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm e nevoita…