- Mihai Coste, vicepresedintele asociatiei care ofera cazare, gratuit, bolnavilor de cancer tratati la Cluj-Napoca, spune ca este modul prin care voluntarii care ajuta arata ca-si iubesc tara. Centrul Emaus a fost infiintat in urma cu un an, chiar de Ziua Nationala a Romaniei

- Procurorii DIICOT au facut marti, impreuna cu politisti specializați din Targu Mures si Cluj Napoca, 25 de perchezitii domiciliare in judetul Mures, intr-un dosar vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in santaj si camatarie.

- In 2015, am facut tot ce mi-a stat in putinta, ca fosta cladire a Tribunalului din Bistrita, sa fie data in administrarea Extensiei Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, pentru a fi transformata intr-un centru educational al excelentei. De asemenea, impreuna cu ADR N-V si UTCN, am gasit solutii de…

- Rata incidenței cazurilor de Covid-19 este într-o continua creștere, accelerata, care nu pare sa se opreasca prea curând. În ultima saptamâna au existat salturi imense. De la incidența 7, în doar câteva zile Cluj-Napoca…

- Emil Boc a declarat la un post de radio ca valul 4 al pandemiei a depașit orice așteptare. Asta in condițiile in care tocmai el a contribuit la aceasta depașire, prin susținerea UNTOLD, intr-un moment in care medicii avertizau ca varianta delta este mult mai contagioasa și periculoasa. La mai puțin…

- Rata incidenței pe județul Cluj a ajuns la 6,54, iar în municipiul Cluj-Napoca este de 8,50 cazuri la mia de locuitori. La fel ca în ziua precedenta, cazurile noi de infectare cu COVID-19 trec de 500, numarul bolnavilor de la…

- Denuntatorul din spatele mai multor dezvaluiri recente a aparut la televiziune si a adus o serie intreaga de acuze grave, dar nu noi, companiei conduse de Mark Zuckerberg.Duminica seara, in cadrul emisiunii 60 minutes de la CBC News, a aparut denuntatorul, pana acum secret, care a furnizat…

- Cluj-Napoca intra in scenariul roși COVID de vineri. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj va emite decizia joi, cu aplicare de vineri, 24 septembrie. Prefectul Clujului Tasnadi Szilard, a precizat cum va putea merge cineva la un local public. ”In mod normal, așa cum a precizat…