- Seful statului Klaus Iohannis a avut discutii, miercuri la Palatul Cotroceni, cu presedintele Uniunii Crestin-Democrate din Germania (CDU) Friedrich Merz la care cei doi au convenit „cu privire la necesitatea de a incuraja o forta proeuropeana puternica in viitorul Parlament European, pentru a face…

- „Vom lupta pana cand vom obține o victorie completa, ceea ce inseamna o operațiune puternica la Rafah dupa ce vom permite populației civile sa paraseasca zonele de lupta”, a declarat el intr-un mesaj in ebraica pe contul sau oficial de Telegram.Comentariile lui Netanyahu au fost facute in timp ce negocierile…

- Doi israelieni evrei din Ierusalim au fost reținuți sub suspiciunea ca au scuipat și insultat un duhovnic creștin in orașul vechi al Ierusalimului, a declarat poliția intr-un comunicat.Potrivit poliției, incidentul a avut loc ieri și a fost raportat poliției, care i-a dat de urmarire și i-a prins…

- Manifestația semnaleaza o creștere a furiei in legatura cu soarta ostaticilor in a patra luna a razboiului din Gaza. Rudele israelienilor luați ostatici in Fașia Gaza de catre Hamas au invadat o ședința a unei comisii parlamentare din Ierusalim, cerand ca parlamentarii sa faca mai mult pentru eliberarea…

- Un grup de rude ale unor israelieni ținuți ostatici de militanții Hamas au luat cu asalt luni (22 ianuarie) o ședința a unei comisii parlamentare din Ierusalim, cerand ca legislatorii sa faca mai mult pentru a-i elibera pe cei dragi lor. Acțiunea celor aproximativ 20 de persoane a semnalat o disensiune…

- Zeci de rude ale ostaticilor ținuți captivi de Hamas in Gaza au intrat luni cu forța in cladirea Parlamentului israelian, au intrerupt o ședința și au cerut masuri urgente pentru eliberarea rudelor lor, conform SkyNews, scrie Mediafax.Protestatarii au intrerupt o reuniune a comisiei de finanțe din…

- Politia israeliana a ucis o fetita palestiniana aflata intr-o masina la un punct de trecere in Cisiordania, cand a deschis focul asupra unei alte masini suspectate ca a lovit intentionat doi israelieni, au anuntat serviciile de urgenta din Israel, potrivit Reuters,m potrivit news.ro.Politia de frontiera…

- Poliția turca a reținut 33 de persoane suspectate de spionaj in favoarea Israelului, relateaza TRT Haber. Potrivit informațiilor, operațiunea a fost efectuata in opt provincii, majoritatea suspecților fiind reținuți in Istanbul. Deocamdata nu au fost comunicate detalii.