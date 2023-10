Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident in aceasta dupa-amiaza, in apropierea localitații Maderat, din judetul Arad, unde un barbat a fost prins sub un utilaj agricol. Pompierii militari aradeni au intervenit la fata locului inclusiv cu un elicopter SMURD si au asistat inca un barbat ranit aflat in tractor. In jurul orei 15:45,…

- Detasamentul de pompieri Orastie intervine cu doua echipaje de stingere si o ambulanta SMURD la un incendiu la o cladire dezafectata de pe strada Garii din municipiu. Nu au fost raportate victime. Incendiul era in desfasurare la imobilul abandonat de pe strada Garii din Orastie. Misiunea e in dinamica.…

- Un copil in varsta de opt ani, aflat in pericol sa se inece, a fost salvat de pompieri, dupa o interventie contra cronometru, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.Potrivit acestora, salteaua pe care se afla copilul a fost luata de vant si purtata la…

- Un autotren a fost cuprins de flacari, in aceasta dimineața, pe DN 56A, in localitatea mehedințeana Bucura. Doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare au intervenit de urgența pentru stingerea incendiului.La sosirea pompierilor militari, șoferul autotrenului fusese evacuat de catre cetațeni.Acesta…

- Un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Gurba, judetul Arad. Pompierii din Ineu au intervenit si incearca sa salveze casa invecinata. Pompierii militari ai Detașamentului Ineu au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta…

- Incidente in lant pe pe Autostrada A1, in vestul tarii. Pompierii din Hunedoara au intervenit dupa-masa pentru a stinge un incendiu izbucnit la o masina care a luat foc la kilometrul 330, pe sensul Orastie-Sebes. Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și…

- Un nou incendiu a avut loc azi in judetul Hunedoara. De aceasta data a luat foc o casa din Luncoiu de Sus iar interventia pompierilor a facut sa fie evitata o situatie cu potential devastator. Pompierii Secției Brad au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului cu trei autospeciale de…