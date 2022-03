Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul dreapta italian Roberto Romeo (31 de ani) vrea sa revina in Liga 1 cu U Cluj, dupa 8 ani petrecuți la Gaz Metan. Italianul e casatorit cu o romanca, are un copil și este foarte ingrijorat de razboiul din Ucraina fiindca „nu ma vad cu arma in mana”. - Roberto, ce șanse are U Cluj sa revina in…

- Anna Lesko a fost invitata recent in emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV, acolo unde a facut dezvaluiri din trecutul familiei sale. Și-a amintit de bunica și de bunicul ei pe care nu i-a uitat chiar daca au trecut in neființa. Anna este de origine etnica ucraineana, din Republica Moldova, iar la…

- Oamenii care fug din calea razboiului din Ucraina au format randuri imense dis-de-dimineața la Vama Sculeni. Mulți dintre ei sunt studenți straini care au fost aduși din Ucraina și pleaca spre Romania.

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a sedintei CSAT, care este programata la ora 12,00, sunt incluse subiecte referitoare la evolutiile privind situatia de securitate euroatlantica in contextul agresiunii Federatiei Ruse impotriva Ucrainei si implicatiile pentru Romania si masurile…

- Dupa ședința CSAT convocata, joi, in urma situației din Ucraina, președintele Klaus Iohannis a subliniat ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina. De asemenea, președintele a dat asigurari ca niciun roman nu ar trebui sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale. Romania este…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, joi, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina și niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa. Președintele a mai spus ca Romania este in permanenta legatura cu aliații și partenerii din NATO, din Uniunea Europeana și…

- Președintele Klaus Iohannis: „Niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale!” Președintele Klaus Iohannis: „Niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale!” Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, la Palatul Cotroceni, dupa ședința…

- La punctul de trecere a frontierei din Sighetu Marmației au ajuns, joi dimineața, pe jos, zeci de cetațeni din Ucraina care vor sa intre in Romania de teama razboiului pe care Rusia l-a declanșat in aceasta noapte. In zilele urmatoare ar putea sa ajunga in Romania mii de cetațeni ucrainieni. Oficialii…