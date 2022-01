Familia singurului ostatic francez din lume denunță o tăcere "de nesuportat". La aproape noua luni de la rapirea jurnalistului Olivier Dubois de catre un grup jihadist din Mali, familia singurului ostatic francez din lume a postat o petiție online joi seara pentru a cere eliberarea lui, scrie AFP.

Textul, vizibil pe site-ul Change.org, urmarește &"sa alerteze cetațenii francezi cu privire la situație și sa interogheze șefii de stat francezi și pe cei din Mali asupra cazului sau și sa ceara eliberarea lui&", scrie familia într-un comunicat.

"Nu știm nimic. Aceasta lipsa de informații și aceasta tacere sunt de nesuportat în fiecare zi, în timp… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez Piriou a achiziționat șantiere navale din Romania, instrument industrial care ii va permite sa iși creasca capacitațile de producție in Europa. Investiția a fost finalizata cu concesionarea unui debarcader in Portul Constanța. Președintele Piriou spune ca Romania a reprezentat „un compromis…

- In Romania sunt inmatriculate mai multe mașini second hand, in comparație cu cele noi, spune ministrul Mediului. „Degeaba investim noi foarte mult si venim din partea statului cu acest sprijin catre cei care cumpara masini noi, daca pe partea cealalta inmatricularile se fac la liber”, a declarat Tanczos…

- Criza politica a afectat mai mult PNL și USR, releva datele celui mai recent sondaj de opinie, realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, in timp ce PSD pare sa fie ”caștigatorul”... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Oficialii Uniunii Europene au ajuns la un acord luni pentru a redacta o lista de posibile sancțiuni împotriva mercenarilor ruși care ar putea fi trimiși în regiunea Sahel din vestul Africii, potrivit unui anunț facut ministrul de externe al Franței, citat de Reuters.O investigație…

- Aproape 29.000 de francezi au manifestat, in acest weekend, pe strazi, cerand scoaterea certificatului verde, informeaza Le Figaro. Pentru al 17-lea weekend consecutiv, francezii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva permisului sanitar care le ingradește multe drepturi privind libertatea de…

- Doua camioane cu dispozitive medicale din Franta vor ajunge joi dupa amiaza la Centrul de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani, a anuntat joi Ambasada Frantei in Romania. Camioanele transporta 13 tone de dispozitive medicale, printre care 18 aparate pentru respiratie artificiala, teste…

- Agenti specializati au arestat 150 de persoane implicate in vanzarea sau cumpararea a zeci de mii de bunuri si servicii care corespund tuturor fatetelor crimei organizate. Aceasta operatiune – denumita ”Dark HunTOR” -, coordnata de catre Europol, a condus la confiscarea a peste 26,7 milioane de euro…

- Președintele Vladimir Putin a asigurat, joi, 21 octombrie, ca societatea rusa de securitate privata Wagner, a carei prezența a fost deosebit de remarcata in Africa și care ingrijoreaza Franța, nu servește interesele statului rus. Membrii sai „nu reflecta interesele statului rus. Și nu se afla undeva…