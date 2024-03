Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Gabi Stangau a fost condus pe ultimul drum. Sute de persoane au participat la inmormantare, de la familie, prieteni, pana la colegi de breasla. Lautarii au organizat un moment emoționant in memoria lui, iar printre cei care au fost prezenți s-au numarat și doi foști concurenți de la Mireasa, apropiați…

- Hatice și Mihai sunt unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa, sezonul 7. Evoluția lor in casa a fost una care a ajuns la sufletul publicului, astfel ca, in finala competiției de la Antena 1, cei doi au ales sa iși spuna marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila. Astazi a fost o zi speciala pentru…

- In sezonul cu numarul 7 al emisiunii Mireasa, Hatice și Mihai Grosu au format unul dintre cele mai apreciate și, in același timp, controversate cupluri de la Mireasa. Deși nu au plecat acasa cu marele premiu, cei doi sunt mai fericiți ca niciodata și se bucura de povestea lor de dragoste.

- Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, se ințeleg mai bine ca niciodata, iar relația lor evolueaza extrem de bine in afara competiției de la Antena 1. Iata in compania cui s-au fotografiat cei doi tineri! și-au uimit complet fanii.

- Pentru Ioana și Marius de la Mireasa, sarbatorile din acest an au fost cu totul speciale. Au petrecut pentru prima data in calitate de soț și soție, iar de Revelion au avut alaturi și un alt cuplu din competiție.

- Bia și Robert sunt mai fericiți ca niciodata de cand s-au casatorit civil in casa Mireasa. Cei doi au avut, de curand, un nou motiv de bucurie, asta pentru ca au aniversat trei luni de relație și o luna de cand fostul concurent a cerut-o in casatorie pe cea care avea sa ii devina soție la Milano.

- Iulia Albu și iubitul ei, Mike, iși fac inca planuri impreuna. In cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cei doi foști concurenți de la America Express au vorbit despre viitorul impreuna, dar și despre dorințele pe care le au. Iata cum vor petrece anul acesta noaptea dintre…

- Au format unul dintre cele mai controversate cupluri din casa Mireasa pe cand se aflau in competiție, dar se pare ca nimic nu i-a putut desparți. Doi foști concurenți sunt mai fericiți ca niciodata impreuna și au planuri mari. Vor sa iși duca relația la urmatorul nivel, dupa ce și-au construit casa.