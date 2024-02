Stiri pe aceeasi tema

- Ce s-a schimbat in casnicia Anei și a lui Daniel, finaliștii sezonului 8. Cum este viața celor doi soți dupa emisiune. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru Familia MIREASA. Povestea Continua.

- Dediș a avut doua intalnire cu Delia, dar in același timp, vrea sa o cunoasca mai bine și pe Eliza, despre care spune ca nu a aflat foarte multe, dar i-a starnit interesul. Concurentul a stat de vorba cu o alta fata, Iuliana, despre intreaga situație.

- Familia MIREASA. Povestea Continua. In ediția din aceasta seara, Alina și Valentin i-au luat pe telespectatori cu ei in cele mai importante momente din viața lor. Cei doi au ajuns acasa, alaturi de bebelușul lor, iar Alina a fost intampinata de o mulțime de surprize. Iata cum a reacționat cand a vazut…

- Iuliana și doamna Carmen, mama lui Silviu, au avut parte, in ediția de astazi, din data de 2 februarie 2024, a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, e o mica disputa. Iata ce s-a intamplat intre cele doua, de fapt, dar și de la ce a pornit conflictul!

- Ana și Daniel de la Mireasa sezonul 8 au mers intr-un loc pe care fosta concurenta a emisiunii il numesc „Acasa”. Probabil ca mulți dintre fanii show-ului și-au dat seama ca este vorba despre Dubai.

- Ana și Daniel au revenit in Veneția, orașul in care tanarul a cerut-o pe Ana in casatorie. Cei doi au realizat fotografii superbe, la 2 luni de la logodna lor care s-a petrecut in sezonul 8 Mireasa.

- Ana și Daniel au luat legatura cu susținatorii lor, la scurt timp dupa ce s-au casatorit in finala sezonului 8 Mireasa. In prima zi dupa Finala cei doi au mers sa filmeze interviul lor pentru Mireasa, Confesiuni. Interviul se va vedea in curand in AntenaPLAY.

- In timp ce in alte cupluri apar discuții, unele dintre ele de la lucruri marunte, Ana și Daniel sunt de nedesparțit. Cei doi au planuri mari impreuna, deși, in trecut, concurentul a fost sfatuit de familia lui sa nu faca pasul cel mare in competiție.