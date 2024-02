Stiri pe aceeasi tema

- Familia MIREASA. Povestea Continua. In ediția din aceasta seara, de pe data de 10 februarie 2024, Ana și Daniel i-au luat pe telespectatori cu ei intr-una din zilele pe care le petrec impreuna. Cei doi finaliști ai sezonului 8 au facut un juramant! Indragostiții au prins un lacat de un pod al iubirii…

- Familia MIREASA. Povestea Continua. In ediția din aceasta seara, Alina și Valentin i-au luat pe telespectatori cu ei in cele mai importante momente din viața lor. Cei doi au ajuns acasa, alaturi de bebelușul lor, iar Alina a fost intampinata de o mulțime de surprize. Iata cum a reacționat cand a vazut…

- Emisiunea Mireasa a unit destine și format familii, iar finaliștii sezoanelor trecute și-au impartașit poveștile de viața. In ediția din aceasta seara, Alina și Valentin au fost cei care i-au primit pe telespectatori in casa lor, in cea mai importanta perioada. Cei doi au devenit parinții unii baiețel…

- Adrian Mutu a avut parte de un trecut tumultuos, dar acum se bucura de viața pe care o are. Casnicia cu Sandra ii aduce multa implinire, fiind un soț și tata dedicat pentru micuțul Tiago, in varsta de 6 ani.

- Pe 29 decembrie 2013, in urma 10 ani, fostul mare pilot Michael Schumacher, care pe 3 ianuarie va implini 55 de ani, a suferit un grav accident in timp ce se afla la schi. De atunci, familia l-a ținut departe de viața publica și nu au aparut informații despre starea lui. In timp ce se afla in Franța,…

- Ana și Daniel au luat legatura cu susținatorii lor, la scurt timp dupa ce s-au casatorit in finala sezonului 8 Mireasa. In prima zi dupa Finala cei doi au mers sa filmeze interviul lor pentru Mireasa, Confesiuni. Interviul se va vedea in curand in AntenaPLAY.

- Bucurie mare in familia Giovanei și a lui Sese! Caștigatorii sezonului 5 de la Mireasa au anunțat astazi ca vor deveni din nou parinți, asta pentru ca fosta concurenta este insarcinata pentru a doua oara. Au dat vestea cea mare in ediția aniversara de la Antena Stars.

- Sese și Giovana sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți pentru prima data și nu ezita sa arate acest lucru și fanilor. Familia lor s-a marit in luna mai a acestui an, iar sarbatorile din acest an vor fi cu totul speciale, caci va fi primul Craciun alaturi de fetița lor.