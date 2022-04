Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre militarii decedati in accidentul aviatic petrecut miercuri seara in judetul Cosntanta este Catalin Lates, de 29 de ani din localitatea Mihail Kogalniceanu judetul Constanta. Tanarul militar era angajat din anul 2021 ca operator cautare salvare si avea doi copii. In fata apartamentului in…

- Deși intotdeauna și-a obișnuit telespectatorii ca fiind o femeie puternica din toate punctele de vedere, Mirela Vaida nu a mai rezistat și a rabufnit. Prezentatoarea de la Acces Direct pur și simplu nu s-a mai putut opri din plans. Este devastata de durere, dupa ce a vazut imaginile iadului din Ucraina.

- Marcela Fota este in continuare devastata de trecerea la cele Sfinte mult prea devreme a soțului ei, astfel ca inca se confrunta cu crunta realitate, foarte greu de accept. Cantareața nu s-a putut abține și a izbucnit in lacrimi la parastasul barbatului alaturi de care se vedea o viața intreaga, insa…

- Mai sunt doar luni luni și se implinește un an de la moartea regretatei Cornelia Catanga. Familia artistei e in continuare devastata și nu poate trece peste cumpana grea. Cum arata acum mormantul intrepretei. Fiul ei vine des sa-și planga mama.

- De 13 ani, literatura romana e mai saraca fara Grigore Vieru. Pentru a-i aduce un omagiu poetului, de dimineața, fiului regretatului scriitor si prieteni ai familiei, au mers la mormantul acestuia din Cimitirul Central din Capitala.

- Bunicul Raisei Nicoleta, fetița ucisa de polițist, face confesiuni in lacrimi. Barbatul trece cu greu peste aceste momente și susține ca agentul vinovat iși poate continua viața, spre deosebire de nepoțica lui. Familia este devastata de durere și nu se aștepta la o asemenea tragedie.

- Durere de nedescris pentru familia și toți apropiații lui Gabriel Lungu, romanul care a fost ucis cu brutalitate de catre un șofer din Scoția care se afla la volanul unei mașini pe care tocmai o furase. Cu inima indoliata, mai mulți vecini și apropiați au strans mana de la mana bani pentru repatriere.

- La o luna de la oribila crima din Iasi, familia studentului marocan face și primele declarații despre tragedie. Rudele lui Youssef Jniyah sunt devastate de durere și nu le vine sa creada cele intamplate.