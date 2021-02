Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de social media Twitter, care a decis sa suprime contul fostului presedinte american Donald Trump pe reteaua sa, pentru incitari repetate la violenta, nu il va lasa sa revina aici chiar daca va candida din nou la Casa Alba, a anuntat miercuri directorul financiar al companiei, informeaza AFP.…

- Compania online Twitter a anuntat, miercuri, ca intentioneaza sa mentina permanent blocarea contului pe platforma de microblogging al fostului presedinte Donald Trump, indiferent daca va candida în scrutinul prezidential din 2024, potrivit Mediafax care citeaza The Hill. Într-un interviu…

- Fostul președinte american Donald Trump se afla marti, la un an de la un proces istoric in vederea unei destituiri , din nou in pozitia de acuzat in Senat, ai carui membri urmeaza sa stabileasca daca fostul presedinte al Statelor Unite a incurajat atacul sangeros la Capitoliu, in ultimele zile ale…

- Donald Trump a revenit pe o noua rețea sociala, dupa ce Facebook și Twitter i-au blocat conturile fostului președinte american. El a publicat pe platforma Gab, o alternativa la Twitter folosita de susținatorii sai de dreapta, o scrisoare de la avocații sai.

- Și YouTube a decis sa il dea afara pe fostul președinte al SUA, Donald Trump, pe o perioada nedeterminata. De pe 13 ianuarie Trump nu a mai putut posta pe aceasta platforma, dupa ce contul i-a fost suspendat. La 13 ianuarie, YouTube a blocat pentru prima oara canalul presedintelui in exercitiu la acea…

- YouTube il da afara de pe platforma sa pe Donald Trump - pe o perioada nedeterminata -, iar de la 13 inuarie acesta nu mai poate posta pe aceasta platforma de impartasire de video, in urma unei suspendari a contului acestuia, dupa ce Twitter a inchis definitiv contul fostului presedinte american,…

- La cateva ore dupa ce Twitter a anuntat suspendarea permanenta a contului sau personal in urma asaltului sustinatorilor acestuia asupra Capitoliului, presedintele in exercitiu Donald Trump a reactionat pe contul prezidential POTUS denuntand politica companiei de a cenzura libertatea de exprimare. Twiter…

- ”Din cauza evenimentelor tulburatoare care au avut loc ieri (miercuri n.r.) si avand in vedere ca alegerile au fost certificate, incepand de astazi orice canal care posteaza video-uri noi care includ afirmatii false, incalcand politicile noastre, vor primi o abatere”, a anuntat compania intr-un comunicat.…