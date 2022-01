Facebook anunţă că deține cel mai rapid supercomputer din lume Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a anuntat luni ca echipa sa de cercetare a construit un nou supercomputer de inteligenta artificiala care, potrivit estimarilor sale, va fi cel mai rapid din lume atunci cand va fi finalizat, la mijlocul anului 2022, informeaza Reuters. Meta a precizat intr-o postare pe blog ca noul sau SuperCluster de Cercetare in domeniul inteligentei artificiale (RSC) va ajuta compania sa construiasca modele de inteligenta artificiala mai bune care pot invata din trilioane de exemple, sa lucreze in sute de limbi si sa analizeze impreuna texte, imagini… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

