- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, are placerea de a anunța vernisajul expoziției „Arta și Arhetipurile Epocii de Gheața”. Aceasta expoziție itineranta inovatoare, pusa in scena de Grupul de Lucru Weltkultursprung din Germania, va invita sa va alaturați calatoriei…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Grupul energetic austriac OMV AG este in negocieri cu gigantul petrolier Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) din Emiratele Arabe Unite (EAU) privind combinarea diviziilor lor Borouge Plc si Borealis AG, pentru a da nastere unui gigant in domeniul chimiei si maselor plastice,…

- Cu ocazia zilei de nastere va dorim Multa Sanatate, Fericire si Implinirea tuturor dorintelor.La Multi Ani! Grupul salii Dracula Gym https://www.facebook.com/groups/DRACULAGYM Cele bune, Anca si Arni – Dracula Gym si ZTV Acest articol La multi ani Lacrimioara Breje! a aparut prima data pe ZTV.ro -…

- Sebastien Loeb si pilotul spaniol Cristina Gutierrez Herrero vor incepe sa concureze pentru Dacia in 2024, in fazele de teste pentru raliul Maroc. Cele doua prototipuri, care vor fi pregatite de echipa ProDrive, ar urma sa fie dezvaluite la inceputul lui 2024.Cu Dacia, "planul este de a participa la…

- Pentru 8 luni, MVM Future Energy Technology va asigura electricitatea pentru Tribunalul Bistrița-Nasaud și judecatoriile arondate, din Bistrița, Beclean și Nasaud. Furnizorul de energie, care va incasa aproape 180.000 de lei, are este deținuta de oameni de afaceri maghiari. MVM Future Energy Technology…

- In condițiile unui razboi cultural contra drepturilor persoanelor LGBTQ+ in SUA, vina tinde sa fie pusa in special pe seama politicienilor republicani și a figurilor conservatoare din mass-media.

- Sponsor nou la CS Unirea Alba Iulia: Grupul de firme CTC va susține secția de judo Sponsor nou la CS Unirea Alba Iulia: Grupul de firme CTC va susține secția de judo CS Unirea Alba Iulia, clubul sportiv nr. 1 al județului Alba, a incheiat recent un parteneriat cu grupul de firme CTC, format din CTC…

- Grupul de companii Farmexim - Help Net - EL Pharma, parte a concernului german Phoenix Group, a inregistrat o cifra de afaceri record de peste 1 miliard de euro, cu peste 28% mai mult decat in 2021.