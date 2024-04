Lucian Pătrașcu: „Centrul de Agrement de sub Tâmpa este dovada incompetenței Consiliului Județean Brașov” Centrul de Agrement de sub Tampa, odinioara un simbol al vieții active și al spiritului sportiv din Brașov, sta astazi ca o rana deschisa in peisajul orașului. Cladirea – simbol in care generații de brașoveni au practicat diferite sporturi, zace in paragina delasarii și a lipsei de interes din 2015. Aceasta stare de degradare reflecta o atitudine de nepasare și lipsa de viziune din partea Consiliului Județean Brașov. In timp ce alte localitați din județ, precum Codlea, investesc in infrastructura sportiva și ofera cetațenilor facilitați moderne pentru o viața sanatoasa, Brașovul pare a fi blocat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

